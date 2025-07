E-Prix Berlino | Pascal Wehrlein Porsche si aggiudica la prima sessione delle libere

Il circuito di Tempelhof si anima con emozioni e sfide mozzafiato! Pascal Wehrlein, pilota tedesco del team Porsche Tag Heuer, si aggiudica la prima sessione delle libere, dimostrando tutta la sua grinta. Con una performance convincente, si apre un weekend ricco di aspettative, mentre Oliver Rowland potrebbe già laurearsi campione prima della fine, rendendo questa tappa imperdibile per gli appassionati di motorsport.

Il pilota tedesco del team Tag Heuer Porsche è il più veloce durante le Fp1 tra i cordoli del Tempelhof Airport Street Circuit. Seconda posizione per la Mahindra di Edoardo Mortara, terza la Jaguar di Nick Cassidy. Weekend importante per Oliver Rowland, Nissan. Il leader della classifica iridata potrebbe conquistare il titolo già questo sabato con ben tre gare di anticipo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-Prix Berlino: Pascal Wehrlein, Porsche, si aggiudica la prima sessione delle libere

