È morto Goffredo Fofi aveva 88 anni

Se ne va Goffredo Fofi, 88 anni, una delle voci più influenti della cultura italiana del secondo Novecento. Critico, saggista e attivista, la sua vita è stata un viaggio tra impegno civile e riflessione profonda. Dalla Sicilia di Danilo Dolci alle pagine di importanti testate, Fofi ha plasmato il panorama culturale del Paese con passione e rigore. La sua eredità continuerà a ispirare generazioni future.

È scomparso all’età di 88 anni Goffredo Fofi, figura centrale della cultura italiana del secondo Novecento. Nato a Gubbio nel 1937, ha attraversato da protagonista il panorama culturale e sociale del Paese, affermandosi come critico, saggista, giornalista e attivista. Alla fine degli anni Cinquanta si trasferì in Sicilia per seguire da vicino l’impegno civile di Danilo Dolci, esperienza che segnò profondamente la sua visione, fondata su pacifismo e giustizia sociale. Più tardi, dopo un periodo a Parigi, fece ritorno in Italia, dove firmò per Feltrinelli un’indagine sull’emigrazione dal Sud a Torino. 🔗 Leggi su Lettera43.it