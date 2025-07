È in congedo parentale ma fa l’imprenditore anche in Medio Oriente | ipotesi danno erariale

Un caso che solleva dubbi e riflessioni sulla correttezza delle pratiche amministrative. Un dipendente pubblico, tra congedo parentale e attività imprenditoriali in Medio Oriente, potrebbe aver compromesso la trasparenza e la legalità, aprendo un'ipotesi di danno erariale. La vicenda, sotto la lente delle autorità, mette in luce l’importanza di controlli rigorosi per tutelare gli interessi pubblici e garantire integrità nel settore pubblico.

PISA – Nell’ambito delle attivita? a tutela della legalita? nella pubblica amministrazione e a contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica, i militari del comando provinciale di Pisa hanno svolto un’indagine nei confronti di un dipendente pubblico, docente per l’insegnamento di elettrotecnica e applicazioni in un istituto scolastico di secondo grado della provincia di Pisa, sito in un Comune della Val di Cecina, che ha portato alla segnalazione alla procura per truffa, per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e alla procura regionale della Corte dei Conti di Firenze, per un presunto danno erariale di oltre 1,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

