È in arrivo una norma per tutelare i laureati in Scienze dell’educazione

Una nuova norma in arrivo promette di cambiare le sorti dei circa 30.000 laureati in Scienze dell’Educazione tra il 2017 e il 2019, colpiti da un complesso ostacolo burocratico che li penalizza nel percorso di insegnamento. Questo provvedimento mira a semplificare e tutelare il loro diritto di esercitare la professione, evitando ripetizioni e ulteriori spese. È un passo importante verso un sistema più giusto e accessibile, che valorizzi realmente il loro investimento formativo.

Circa trentamila laureati in Scienze dell’educazione tra il 2017 e il 2019 sono ‘caduti’ in un difetto burocratico che di fatto gli impedisce di insegnare. E non solo: per diventare a tutti gli effetti educatori, dovrebbero sostenere nuovamente gli esami, la tesi di laurea e le tasse. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: laureati - scienze - educazione - arrivo

Decreto Scuola: nuove opportunità per i laureati in Scienze dell’Educazione nella fascia 0-6 anni - Con il Decreto Scuola 2025, si delineano nuove opportunità professionali per i laureati in Scienze dell'Educazione (classe L-19), specialmente nella fascia 0-6 anni.

L'APEI SCRIVE ALLA LUMSA DI ADEGUARSI ALLA LEGGE 55/24 E DI NON SPEZZETTARE LA NOSTRA PROFESSIONE DI "EPSP" !!! Nota di ferma protesta contro l’impostazione del Corso di Laurea L-19 in Scienze dell’Educazione promosso dall’Universit Vai su Facebook

È in arrivo una norma per tutelare i laureati in Scienze dell’educazione; Scienze dell'educazione, la lettera dell'Università a 350 educatori laureati a Modena e Reggio Emilia: «Quel titolo per il nido non è più abilitante»; Asili nido, beffa burocratica per 30mila insegnanti laureati: per poter lavorare dovranno rifare esami e tesi….

Laureati scienze dell'educazione non abilitati: la Uil chiede sanatoria per 400 usciti da Unimore - Società: Per i vertici nazionali e locali del sindacato, situazione grave ed inaccettabile. Segnala lapressa.it

Beffa per gli ex laureati in Scienze dell’educazione all’Unimore: “Mancano 55 crediti, laurea inutilizzabile” - L'assurda situazione riguarda i laureati in Scienze dell'Educazione all'Università di Modena e Reggio Emilia negli anni accademici 2017- dire.it scrive