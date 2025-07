E fummo città | 21 luglio cena di gala e celebrazioni al giardino pensile

Unisciti a noi il 21 luglio al suggestivo Giardino Pensile di Arezzo per una cena di gala e celebrazioni indimenticabili, in occasione del 34° anniversario della storica proclamazione di Monte San Savino a Città. Un'occasione unica per rivivere e onorare il nostro passato, rafforzare il senso di comunità e guardare con entusiasmo alle future sfide. La serata promette emozioni e ricordi che resteranno nel cuore di tutti i partecipanti. Ti aspettiamo per scrivere insieme un nuovo capitolo della nostra storia!

Arezzo, 11 luglio 2025 – Il Comune di Monte San Savino è lieto di invitare tutta la cittadinanza e gli ospiti a una serata straordinaria per commemorare un momento storico: il conferimento del titolo di Città al nostro Comune, avvenuto il 22 luglio 1991 per decreto dell’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. A distanza di 34 anni da quell’importante riconoscimento, Monte San Savino si prepara a vivere una notte di memoria, identità e comunità, tra eleganza, tradizione e suggestione. PROGRAMMA DELL’EVENTO “E FUMMO CITTÀ” Lunedì 21 luglio 2025 – Giardino Pensile Ore 19:30 – CENA DI GALA Una serata esclusiva all’insegna della convivialità, con un menù ricco e raffinato: il tutto in una cornice unica, il Giardino Pensile, impreziosita dalla luce soffusa delle candele e dall’atmosfera di festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “E fummo città”: 21 luglio cena di gala e celebrazioni al giardino pensile

E FUMMO CITTÀ… Lunedì 21 luglio 2025 a Monte San Savino. Il 22 luglio 1991 l'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga decretava la concessione al Comune di Monte San Savino del titolo di Città.

