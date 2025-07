Duplice omicidio di Villa Pamphili Kaufmann estradato in Italia Va in escandescenza e dice di star male | portato in ospedale

Francis Kaufmann, il sospettato del duplice omicidio di Villa Pamphili, è stato finalmente estradato in Italia dalla Grecia, suscitando grande scalpore. Al suo arrivo, l'uomo ha manifestato uno stato di evidente disagio, scatenando un episodio di escandescenza che lo ha portato in ospedale. La vicenda si infittisce mentre le indagini proseguono con l'analisi dei reperti e del profilo genetico: cosa nasconde davvero questa tragica vicenda?

Francis Kaufmann, il 46enne statunitense sospettato del duplice omicidio di villa Pamphili, a Roma, è stato estradato oggi in Italia dalla Grecia con un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare atterrato all'aeroporto di Ciampino poco prima di mezzogiorno. Sui reperti trovati ed esaminati dalla Polizia Scientifica, nell'ambito dell'indagine sui delitti, è stato isolato intanto un profilo genetico maschile.

Francis Kaufmann,il 46/enne statunitense sospettato del duplice omicidio di villa Pamphili,a Roma,è stato estradato oggi in Italia dalla Grecia. Maglietta e ciabatte, con un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare, e’ atterrato all'aeroporto di Ciampino. Vai su X

L'uomo è accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili Vai su Facebook

