Duplice omicidio di Villa Pamphili | Kaufmann estradato in Italia è arrivato a Roma dalla Grecia

Francis Kaufmann, 46enne statunitense sospettato del duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma, è stato estradato dalla Grecia e ora si trova in Italia. L'atterraggio al aeroporto di Ciampino con un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare segna un passaggio cruciale nelle indagini. Mentre la Polizia Scientifica analizza i reperti e un profilo genetico maschile emerge dalle prove, l'intera città attende con trepidazione una svolta decisiva nel caso.

Francis Kaufmann, il 46enne statunitense sospettato del duplice omicidio di villa Pamphili, a Roma, è stato estradato oggi in Italia dalla Grecia con un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare atterrato all'aeroporto di Ciampino poco prima di mezzogiorno. Sui reperti trovati ed esaminati dalla Polizia Scientifica, nell'ambito dell'indagine sui delitti, è stato isolato intanto un profilo genetico maschile. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Duplice omicidio di Villa Pamphili: Kaufmann estradato in Italia, è arrivato a Roma dalla Grecia

In questa notizia si parla di: duplice - omicidio - villa - pamphili

Duplice omicidio a Serranova: "Ho trovato i corpi e ho pensato 'l'ha detto e l'ha fatto'" - Un duplice omicidio scuote Serranova, portando alla luce inquietanti rivelazioni. In aula, Carmelo Calò racconta il suo shock di fronte ai corpi ritrovati: "L'ha detto e l'ha fatto", afferma, esprimendo un senso di incubo e vulnerabilità.

Francis Kaufmann, indagato per il duplice omicidio di Villa Pamphili, è atterrato a Ciampino. Sarà portato nel reparto maschile del carcere di Rebibbia Vai su X

L’uomo, accusato per il duplice omicidio di Villa Pamphili, è atteso domani a Rebibbia Vai su Facebook

Villa Pamphili, Kaufmann è atterrato in Italia: è indagato per duplice omicidio; Duplice omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann sarà estradato venerdì in Italia; Duplice omicidio Villa Pamphili, Kaufmann estradato in Italia.

Estradato in Italia, Kaufmann deve rispondere del duplice omicidio di Villa Pamphili - Tra le accuse anche l'occultamento dei cadaveri della compagna Anastasia e della piccola Andromeda, di 11 mesi. msn.com scrive

Villa Pamphili, Kaufmann è arrivato in Italia. Tracce del suo Dna sul sacco col cadavere di Anastasia - Dalle tracce di sangue e saliva isolato un profilo genetico pewr il 50% riconducibile all’uomo e ... Lo riporta quotidiano.net