Dune 3 di Denis Villeneuve ha un titolo ufficiale e non sarà Dune | Messiah

Dune 3 di Denis Villeneuve torna su Arrakis con un titolo ufficiale: “Dune: Parte Tre”. Dopo aver catturato il pubblico con le prime due parti, questa nuova avventura promette di approfondire l’epica saga di Paul “Muad’Dib” Atreides e il suo destino imperiale, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. Prepariamoci a scoprire come il deserto di Arrakis rivelerà i suoi segreti in questo capitolo epico e attesissimo.

Il ritorno di Denis Villeneuve ad Arrakis è ufficialmente intitolato “Dune: Parte Tre”. Alcuni report avevano intitolato il film “ Dune: Messiah “, un omaggio al libro del 1969 di Frank Herbert, che il film adatterà come trama, e che segue Paul “Muad’Dib” Atreides mentre assume il ruolo di imperatore. Su ComScore, società mediale statunitense che fornisce analisi di marketing, il film è elencato come “Dune: Parte Tre”. Il film includerà anche sequenze girate con telecamere IMAX. Tuttavia, “Dune: Parte 3” non sarà girato interamente in IMAX, seguendo le orme di “L’Odissea” di Christopher Nolan, che è il primo e finora unico film ad essere prodotto in questo modo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dune 3 di Denis Villeneuve ha un titolo ufficiale e non sarà Dune: Messiah

