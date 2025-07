Due nuovi siti africani nel patrimonio mondiale dell' Unesco

della montagna nel Malawi, riconosciuta per la sua straordinaria biodiversità e paesaggi spettacolari, arricchisce ulteriormente il patrimonio culturale e naturale del continente africano. Questi due nuovi inserimenti testimoniano l'impegno dell'UNESCO nel valorizzare le meraviglie dell'Africa, promuovendo la tutela e la conoscenza di tesori unici al mondo. La scoperta di questi siti apre le porte a nuove opportunità di conservazione e turismo sostenibile, contribuendo a rafforzare l’identità culturale e ambientale delle regioni interessate.

Due siti in Camerun e Malawi sono stati iscritti oggi nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco: è quanto annunciato dalla stessa organizzazione Onu per Scienza, Educazione e Cultura, che presenta l'Africa come una delle sue priorità. Il paesaggio Diy-Gid-Biy dei Monti Mandara, nell'estremo nord del Camerun, è composto da siti archeologici risalenti al XIIo e XVIIo secolo, circondati da terrazzamenti agricoli e luoghi di culto. La catena montagnosa dominata dal Monte Mulanje, nel sud del Malawi, è invece considerata un luogo sacro popolato da antichi dei, spiriti e antenati. Durante i suoi due mandati alla guida dell'Unesco, la direttrice generale, Audrey Azoulay, ha spesso presentato l'Africa come una priorità anche se il continente resta sottorappresentato nelle liste del patrimonio Unesco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net