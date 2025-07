Due mesi di ' vacanze' per le Cucine Popolari | Tanti ospiti cercano un lavoro Dopo il 2026 trasloco in zona Ippodromo

Preparati a scoprire un mondo di solidarietà e impegno sociale alle Cucine Popolari! Dopo due mesi di vacanze, l’estate si conclude con una grande festa di chiusura, sabato 12 luglio dalle 18 in via Machiavelli 40. La serata si aprirà con una conversazione tra don Marco Campedelli e Mino Savadori, dedicata alla solidarietà e alle sfide della comunità, un evento imperdibile per tutti coloro che credono nel valore dell’aiuto reciproco.

Grande festa alle Cucine Popolari per la chiusura estiva. Sabato 12 luglio dalle 18 in poi, nella sede di via Machiavelli 40, si terrà, prima una conferenza di don Marco Campedelli, prete di Verona attento al tema della povertà, che dialogherà con Mino Savadori per presentare la sua raccolta di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Veterinari, cena solidale alle Cucine Popolari - In occasione dell'assemblea annuale, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Forlì - Cesena ha scelto di esprimere la propria solidarietà alle Cucine Popolari organizzando una cena solidale.

