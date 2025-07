Due auto si schiantano all' incrocio | tre feriti e traffico in tilt

Una mattinata di caos a Bedizzole, dove l’incrocio tra via Crocette e via San Tommaso si trasforma in scena di un drammatico scontro tra due auto. Tre feriti e il traffico in tilt sono il bilancio di un incidente che ha scosso la tranquillità locale. La dinamica resta da chiarire, ma una cosa è certa: situazioni come questa ricordano quanto sia fondamentale rispettare le regole sulla strada, per la sicurezza di tutti.

Mattinata complicata per il traffico a Bedizzole: venerdì 11 luglio, intorno alle 8:15, l'incrocio tra via Crocette e via San Tommaso è stato teatro di un incidente stradale. A scontrarsi due automobili, con ogni probabilità a causa di una mancata precedenza: la dinamica esatta è ora al vaglio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: incrocio - traffico - auto - schiantano

