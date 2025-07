Due anziani sono saliti sul tetto di casa per spegnere un incendio

Due anziani coraggiosi hanno sfidato il pericolo salendo sul tetto di casa per spegnere un incendio. Un gesto di grande altruismo e determinazione che ha attirato l'attenzione di tutti. Giovedì pomeriggio a Villanuova sul Clisi, mentre attraversava il paese, il sindaco ha notato del fumo uscire dal tetto di un’abitazione e ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. La risposta rapidissima della Polizia Locale della Valsabbia ha fatto la differenza, evitando una tragedia.

È bastato uno sguardo per capire che qualcosa non andava: giovedì pomeriggio a Villanuova sul Clisi, mentre attraversava il paese, il sindaco ha notato del fumo uscire dal tetto di un'abitazione. Senza perdere tempo, ha subito allertato una pattuglia della Polizia Locale della Valsabbia, che è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: tetto - anziani - sono - saliti

? Due anziani sono saliti sul tetto di casa per spegnere un incendio (video); Fiamme e fumo dal tetto di una casa, due anziani cercano di spegnere il rogo da soli (FOTO E VIDEO): paura in paese, la sindaca lancia l'allarme e intervengono i pompieri; A 80 anni sul tetto del centro anziani di piazza Stampalia per pulire le grondaie mai riparate.

Due anziani sono saliti sul tetto di casa per spegnere un incendio - Gli agenti trovano due persone sul tetto, senza aver chiamato i soccorsi ... Come scrive bresciatoday.it

Ospiti del centro anziani in bilico sul tetto per pulire le ... - MSN - Sono saliti sul tetto del centro anziani per togliere le foglie che ostruivano le caditoie. Si legge su msn.com