Droga venduta sulle chat e ritirata in piazza | arrestati due minori

In un'operazione che smantella le reti dello spaccio giovanile, due minorenni sono stati arrestati a Taranto per aver venduto droga attraverso chat e ritirata in piazza. La Polizia di Stato ha scoperto un inquietante sistema di traffico gestito da adolescenti, evidenziando la gravità del fenomeno tra i più giovani. Un’indagine che mette in luce come la criminalità si insinui anche tra i più fragili, e che richiede una risposta decisa e coordinata.

Due giovanissimi di 17 e 16 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Taranto con l?accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due, secondo quanto emerso dalle. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Droga venduta sulle chat e ritirata in piazza: arrestati due minori

