Drammatica caduta al Tour | Pogacar vince e si prende la maglia gialla dietro un groviglio di bici

In un Tour incredibile, Tadej Pogacar si riconferma protagonista indiscusso, conquistando la vittoria a Mur-de-Bretagne e prendendo la maglia gialla da Van der Poel. Ma il momento più drammatico arriva con una caduta devastante a 6 km dal traguardo, coinvolgendo anche Joao Almeida e lasciando sul selciato Jack Haig. La corsa si infiamma: cosa ci riserva il finale di questa emozionante tappa? Continua a leggere.

Tadej Pogacar vince a Mur-de-Bretagne e si riprende la maglia gialla togliendola a Van der Poel, festeggiando la seconda vittoria in questo Tour. Stampato all'arrivo, Vingegaard, secondo. Mentre lo sloveno dettava la sua legge, dietro una rovinosa caduta a soli 6 km dalla fine che ha visto coinvolto anche Joao Almeida scudiero di Pogacar. Ad aver la peggio, Jack Haig, rimasto a terra e costretto al ritiro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

