Dramma in spiaggia un gioco si trasforma in tragedia | 17enne muore davanti al padre

L’estate italiana, sinonimo di relax e divertimento, è sconvolta da un'orribile tragedia avvenuta sulle spiagge di Montalto di Castro. Un gioco innocente si è trasformato in un dramma insopportabile, costando la vita a un ragazzo di appena 17 anni davanti agli occhi sconvolti dei suoi cari. Un dramma che ci ricorda quanto la sicurezza sia fondamentale, soprattutto in momenti di gioia e spensieratezza.

