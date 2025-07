Dramma in spiaggia | ragazzo di 17 scava un tunnel nella sabbia e resta seppellito… La tragedia ieri sulla spiaggia di Montalto di Castro

Una giornata di relax in spiaggia si è trasformata in una tragedia improvvisa a Montalto di Castro. Riccardo B., un giovane di appena 17 anni, ha perso la vita mentre scavava un tunnel nella sabbia, finendo seppellito. Un episodio che scuote profondamente la comunità e ci ricorda quanto possa essere pericoloso il gioco innocente. La spiaggia, luogo di svago e serenità, si è trasformata in scena di dolore e riflessione.

Un terribile incidente ha scosso la comunità di Montalto di Castro, dove un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita in un tragico episodio. Riccardo B., mentre si trovava con la sua famiglia in vacanza a Montalto di Castro, è stato soffocato dalla sabbia che aveva scavato sulla spiaggia, provocando una tragedia che nessuno avrebbe potuto prevedere. Il Gioco che si è Trasformato in Dramma. Era la mattina del 10 luglio 2025, quando Riccardo, insieme ai suoi fratelli, ha deciso di divertirsi con un classico gioco estivo: scavare una buca sulla spiaggia. Tuttavia, ciò che inizialmente sembrava una banale attività si è trasformato in un incubo.

