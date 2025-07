Dramma a Pozzuoli si sente male in acqua e muore | vittima un residente

Un tragico episodio scuote Pozzuoli, dove un anziano residente ha perso la vita dopo essersi sentito male in acqua sulla spiaggia di Lucrino. Nonostante i tempestivi soccorsi, l’uomo non ce l’ha fatta, lasciando la comunità sgomenta. La sua abitudine a frequentare quel tratto di costa rende ancora più drammatica questa perdita improvvisa. La vicenda sottolinea l’importanza di maggiore attenzione e sicurezza nelle spiagge pubbliche.

È stato probabilmente colto da malore un anziano trovato senza vita questa mattina sulla spiaggia libera di Lucrino. Come anticipa Cronaca Flegrea, l’uomo si è sentito male in acqua l’attenzione degli altri bagnanti. I soccorsi però si sono rivelati inutili. La vittima frequentava abitualmente quel tratto di costa e anche oggi si recato recato in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Dramma a Pozzuoli, si sente male in acqua e muore: vittima un residente

