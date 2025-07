Dragon Ball Toyotarou rivela i piano dopo Akira Toriyama | verrà dato più spazio al figlio di Goku

Nel cuore di un universo in continua evoluzione, Toyotarou svela i piani futuri di Dragon Ball Super, con particolare attenzione al ruolo di Goten, il figlio più giovane di Goku. Alla Japan Expo 2025, il nuovo erede creativo ha ammesso di avere ancora margini di miglioramento e di voler dare maggior risalto a personaggi emergenti, per arricchire la saga e mantenere vivo l’entusiasmo dei fan. La strada verso nuove avventure è appena iniziata.

Il creatore del manga Dragon Ball Super, Toyotarou, è alla guida della serie di successo dalla morte di Akira Toriyama nel marzo 2024. Ha da poco spiegato di non aver reso giustizia a nessun personaggio negli ultimi capitoli e che ci siano margini di miglioramento. Durante il Japan Expo 2025, Toyotarou, erede creativo di Dragon Ball Super dopo la scomparsa di Akira Toriyama, ha ammesso di non aver ancora fatto giustizia a Goten, il figlio meno amato di Goku. Dopo aver sviluppato Trunks nel recente arco narrativo, l'autore si dice pronto a dare finalmente a Goten lo spazio che merita. Dragon Ball Super: Toyotarou vuole riscrivere il destino di Goten Nel microcosmo di Dragon Ball, dove ogni personaggio ha avuto almeno una volta l'occasione di brillare, Goten è sempre rimasto ai margini: troppo simile al padre Goku, ma senza l'aura mitica; troppo legato a Trunks, .

