Dragon Ball la doppiatrice di Goku rivela i suoi trucchi su come riesca a urlare Kamehameha anche a 80 anni

Segreti dietro la sua incredibile voce e il suo modo di mantenere viva l'energia di Goku, Gohan e Goten. Masako Nozawa, icona della doppiatura giapponese, dimostra che la passione e la tecnica possono superare ogni limite d'età , regalando emozioni senza tempo ai fan di tutto il mondo. Condividendo i suoi trucchi, ci invita a credere che anche i sogni più audaci siano raggiungibili, a qualsiasi età .

Pur avvicinandosi ai 90 anni, Nozawa continua a mostrare una resistenza senza precedenti in una serie dominata dalle urla, e ha di recente spiegato come riesca a passare impeccabilmente dalle voci di Goku, Gohan e Goten. Masako Nozawa, storica voce giapponese di Goku, ha sorpreso il pubblico con una performance live della Kamehameha a quasi novant'anni. Durante un evento speciale per il film Dragon Ball Super: Super Hero, ha svelato il suo trucco per restare energica e ha ribadito la sua volontà di doppiare Goku fino ai 182 anni. Masako Nozawa e il segreto della "Kamehameha!" La magia della Marunouchi TOEI, ultima sala cinematografica "roadside style" gestita direttamente da Toei, sta per spegnersi dopo 65 anni, ma lo fa lasciando un'eco epica nel cuore dei fan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dragon Ball, la doppiatrice di Goku rivela i suoi trucchi su come riesca a urlare "Kamehameha" anche a 80 anni

