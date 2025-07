Doveva essere l’erede di Higuain ma a Napoli ha fatto solo danni | Ora sta per ritornare in Italia

Doveva essere l’erede di Higuain, ma a Napoli ha fatto solo danni. Ora, il suo ritorno in Italia è al centro dell’attenzione: riuscirà a dimostrare di avere ancora qualcosa da offrire o resterà una promessa dimenticata? La pressione di sostituire un gigante come l’argentino pesa enormemente, ma la sua esperienza potrebbe regalargli una seconda chance per riscattarsi e tornare a splendere. La partita è ancora aperta.

Era stato preso per non fare rimpiangere il grande bomber, ma la sua avventura non è stata all'altezza delle aspettative. L'etichetta di "erede di." pesa come una montagna. Spesso affibbiata a giovani promesse, porta con sé aspettative immense e paragoni ingombranti. Non è raro che un talento venga annunciato come il "nuovo Totti", il "prossimo Del Piero" o l'erede di Messi, finendo per dover rincorrere un'ombra anziché costruirsi una propria identità. Questo tipo di pressione può frenare lo sviluppo naturale di un calciatore, trasformando un'opportunità in un fardello.

