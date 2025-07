Dove è stato girato Under a Dark Sun di Netflix?

Under a Dark Sun di Netflix è stato girato principalmente nelle suggestive campagne della Provenza, in Francia. Questa regione, nota per i suoi paesaggi idilliaci e atmosfere misteriose, ha fornito lo sfondo perfetto per la narrazione intensa e avvolgente della serie. La scelta delle location contribuisce a creare un’ambientazione ricca di fascino e suspense, immergendo gli spettatori in un mondo intricato e ricco di segreti. Ma quali altri dettagli rendono questa serie così coinvolgente?

Creata da Nils-Antoine Sambuc, la serie Netflix Under a Dark Sun (“Soleil Noir”, alias “Qui sème le vent”) può essere considerata una manifestazione in più episodi delle parole di Shakespeare tratte dal Macbeth: “ Chi è vicino nel sangue, è più vicino al sangue ”. La miniserie thriller francese ruota attorno ad Alba, una giovane donna che si trasferisce in Provenza, in Francia, per sfuggire al suo passato oscuro. Dopo aver trovato lavoro in un vivaio, spera di poter offrire una vita migliore a suo figlio. Purtroppo, il destino ha in serbo altre sorprese per lei: il proprietario del vivaio viene assassinato e Alba diventa la principale sospettata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

