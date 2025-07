Doppio incidente sul lavoro a Ponzano e Vedelago | feriti un operaio e un elettricista

Un grave incidente sul lavoro scuote la provincia di Treviso. Questa mattina, due episodi distinti a Ponzano Veneto e Vedelago hanno coinvolto operai e elettricisti, lasciando feriti alcuni professionisti. La sicurezza sui luoghi di lavoro resta una prioritĂ imprescindibile: occorre rafforzare le misure preventive per evitare tragedie come queste. La comunitĂ si stringe intorno alle vittime e alle loro famiglie, sperando in un rapido recupero.

Grave incidente sul lavoro all'alba di oggi, 11 luglio, alla Keestrack di Ponzano Veneto, in via Postumia. Un operaio di 63 anni, per cause in corso di accertamento, è caduto mentre si trovava su un macchinario (sembra per la frantumazione in inerti), dall'altezza di circa due metri, e ha. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

