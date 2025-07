Doppio colpo di vincite a Como e Beregazzo con il Lotto

Grandi emozioni e fortunati colpi di scena a Como e Beregazzo! Il 10eLotto di giovedì 10 luglio ha regalato vincite straordinarie, tra cui 12.500 euro in via Asiago a Como grazie a un 7 Oro. Con premi totali di 21,8 milioni di euro distribuiti nell’ultimo concorso, la fortuna continua a sorridere ai giocatori, confermando come il gioco responsabile possa regalare momenti di pura gioia e sorpresa.

Festeggia Como, dove il concorso del 10eLotto di giovedì 10 luglio ha regalato una bella vincita in città. Come riporta Agipronews, in via Asiago a Como, colpo da 12.500 euro, premio più alto della giornata, grazie a un 7 Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,8 milioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: como - colpo - doppio - vincite

CM.com – Como, un altro colpo: è ufficiale l’acquisto di Jayden Addai - Il Como si conferma protagonista nel mercato estivo, con un triplo colpo che sta facendo parlare gli appassionati di calcio.

Doppio colpo di vincite a Como e Beregazzo con il Lotto; Doppia vincita al Lotto a Lecco: oltre 46mila euro in un colpo solo; Colpo da 50 mila euro al 10eLotto a Frosinone.

Doppio colpo al Lotto nel Maceratese, due giocatori centrano l'ambo: valgono 10mila e 20mila euro - La provincia di Macerata è stata protagonista della seconda vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto. Secondo msn.com

Calciomercato Como, un doppio affare quello dei lombardi. Le cifre per Morata e Thiaw sono da capogiro! - Calciomercato Como: affare clamoroso con il Milan per Thiaw e Morata, operazione da oltre 40 milioni. Da calcionews24.com