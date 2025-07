Dopo Silvio arriva Paolo Berlusconi a proteggere Forza Italia dalle banche È sua una fidejussione di 4 milioni di euro per consentire la vita del partito

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, un nuovo volto si erge a difendere il futuro di Forza Italia: Paolo Berlusconi, con una fidejussione da 4 milioni di euro, garantisce al partito l'accesso alle risorse bancarie necessarie per continuare la sua missione politica. Una mossa strategica che rivela come l’eredità e la tenacia della famiglia Berlusconi siano ancora protagoniste nel panorama politico italiano. È questa la sorpresa che emerge nel bilancio 2024 pubblicato sul sito ufficiale di...

Dopo la scomparsa di Silvio c’è un nuovo Berlusconi a fare da garante finanziario per Forza Italia con il sistema bancario che altrimenti storcerebbe il naso. È toccato infatti a Paolo Berlusconi assumere il ruolo che ebbe il fratello presentando una fidejussione di 4 milioni di euro alle banche per fare concedere una linea di credito al partito guidato da Antonio Tajani. È la sorpresa che appare nel bilancio 2024 pubblicato sul sito Internet di Forza Italia e che mostra una volta in più come sia praticamente impossibile separare il partito dalla famiglia Berlusconi. Conti 2024 in rosso, ma danno limitato rispetto agli alleati del centrodestra. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: berlusconi - silvio - paolo - forza

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica - Pier Silvio Berlusconi, con la determinazione di chi ha ancora tanto da offrire, riflette sul suo possibile ingresso in politica.

Parla il figlio dell'ex premier e fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi Vai su Facebook

Dopo Silvio arriva Paolo Berlusconi a proteggere Forza Italia dalle banche. È sua una fidejussione di 4 milioni di euro per consentire la vita del partito; Aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, il fratello Paolo contro Sala. “Il ricorso è patetico”; Silvio sarebbe orgoglioso. Paolo Berlusconi promuove il governo Meloni.

Quello di Pier Silvio Berlusconi è un avviso a Tajani: basta con la gestione romanocentrica di FI - per adesso non scenderà in politica, ma con le sue parole ha ricordato alla classe dirigente del partito che senza la famiglia Berlusconi FI non c'è ... Si legge su ilfoglio.it

Le frasi di Pier Silvio Berlusconi agitano Forza Italia. Gasparri: “Non commento” - Il figlio del fondatore del partito aveva citato il senatore e invocato volti nuovi. Lo riporta msn.com