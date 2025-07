Dopo l’elezione del segretario Panetta prima assemblea provinciale del PD

Dopo l’elezione di Peppe Panetta come nuovo segretario, si terrà lunedì 14 luglio alle ore 18 all’Hotel di Reggio Calabria la prima assemblea provinciale del Partito Democratico metropolitano. Un momento cruciale per rafforzare il legame tra il partito e la comunità locale, incontrando anche rappresentanti delle forze politiche di centrosinistra. Un’occasione per delineare insieme il futuro politico della provincia e consolidare un percorso di-unità e rinnovamento.

Si terrà lunedì 14 luglio, alle ore 18, all'èHotel di Reggio Calabria, la prima assemblea provinciale del Partito Democratico metropolitano dopo l'elezione del nuovo segretario Peppe Panetta. All'incontro prenderanno parte anche i rappresentanti delle forze politiche di centrosinistra

