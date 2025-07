Dopo le paure dei fan per la sua salute arriva la sorpresa | Justin Bieber pubblica un nuovo disco

Dopo le preoccupazioni e le voci sulla sua salute, Justin Bieber sorprende tutti con l'uscita del suo settimo album, "Swag". Mentre gossip, social e paparazzi continuano a rincorrerlo, il cantante rivela il suo nuovo progetto con un blitz che lascia senza fiato. L’attesa si trasforma in entusiasmo: ecco cosa ci aspetta in questa sorprendente svolta musicale di Bieber. La sua musica, ora più che mai, promette di essere un grande ritorno.

Mentre le notizie di gossip si rincorrono, i fan spulciano ogni singola attivitĂ sui social, i paparazzi strappano fotografie volanti e i terapeuti si lanciano in svariate analisi sulla sua tenuta mentale, Justin Bieber lancia a sorpresa un nuovo album, il settimo della sua carriera. Il titolo è Swag, l’annuncio è arrivato tramite profilo Instagram, copertina e tracklist sui mega ledwall e cartelloni in tutto il mondo, da New York a Los Angeles, da Atlanta a Reykjavik. Swag interrompe una pausa dalla musica, ma anche dallo stress dello showbiz, che durava dal 2021, una pausa riempita da un tour mondiale, il Justice World Tour, che ha fatto discutere vista l’improvvisa interruzione per non specificati motivi di salute nel febbraio del 2022. 🔗 Leggi su Open.online