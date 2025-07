Dopo le condanne per violenza e truffa erano scappati in Germania e Svizzera catturati al porto due uomini

Dopo aver affrontato condanne per violenza e truffa, due uomini avevano deciso di fuggire all’estero, sperando di sfuggire alla giustizia. La loro fuga li aveva portati in Germania e Svizzera, ma le forze dell’ordine non si sono arrese e, grazie a un’accurata attività investigativa, li hanno rintracciati e catturati al porto. La loro storia dimostra che la legge, alla fine, trova sempre il modo di prevalere, anche oltre confine.

Si erano resi irreperibili ed erano andati all’estero nella speranza di sfuggire al loro destino. I finanzieri del Comando provinciale hanno rintracciato e catturato due persone che, dopo le rispettive sentenze di condanna diventate ormai definitive, erano scappate dalla Sicilia cercando di fare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

