Dopo il nuovo affidamento del servizio anche su due viali storici installati i photored

sicurezza stradale di Lecce, rafforzando il controllo e la tutela dei cittadini. Questi dispositivi all’avanguardia rappresentano un passo avanti concreto verso una città più sicura e responsabile, promuovendo il rispetto delle norme e la fluidità del traffico. Con l’installazione dei photored su questi punti strategici, Lecce conferma il suo impegno nel migliorare la qualità della vita urbana, rendendo la città un modello di sicurezza e innovazione.

LECCE – Sono stati appena installati i nuovi photored sul territorio cittadino: si trovano in viale Otranto e in viale Don Minzoni, e, in entrambe le direzioni, in viale Gallipoli all’incrocio con il viale della stazione. In pratica, due snodi importanti del centro cittadino si aggiungono alla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it