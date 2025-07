Donzelli niente bandierine o Fdi dovrebbe prendere tutto

Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, evidenzia un approccio pragmatico e strategico alle prossime elezioni regionali. In un contesto in cui la priorità è scegliere i migliori candidati per vincere e governare efficacemente, non si tratta di mettere bandierine ovunque, ma di puntare sulla qualità e sulla coerenza. La sfida è trovare il giusto equilibrio tra unità e responsabilità, affinché il successo sia duraturo e condiviso.

"Ci confronteremo con gli alleati, sceglieremo in ogni regione non solo in Campania, in Veneto, in Toscana, il miglior candidato possibile, non solo per vincere ma anche per governare bene, senza cercare di mettere le bandierine a tutti i costi". Cos√¨ il responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli interpellato a margine della kermesse di Ecr party a Napoli, sottolineando che "siccome non facciamo il pallottoliere o il gioco del Monopoli non √® che dobbiamo per forza fare questo lo prendo io questo lo prendi te. In ciascuna regione scegliamo il migliore a prescindere". Anche perch√© "se lo dovessimo fare Fdi dovrebbe prendere tutto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Donzelli, niente bandierine o Fdi dovrebbe prendere tutto

