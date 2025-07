Donzelli FdI | Con la Conferenza su Ricostruzione Ucraina Meloni si conferma una grande statista – Il video

La Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina si conferma un grande traguardo per l'Italia, sottolineando il ruolo di leadership di Giorgia Meloni nella scena internazionale. La sua visione e determinazione rafforzano l'unità europea e occidentale, dimostrando ancora una volta la capacità della nostra nazione di agire con successo sui grandi palcoscenici globali. Un risultato che mette in evidenza la forza della nostra politica estera e il talento della nostra premier, lasciando aperto il dibattito su chi davvero si oppone al progresso.

(Agenzia Vista) Napoli, 11 luglio 2025 "La Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina è stata l'ennesimo successo internazionale dell'Italia e un successo diplomatico per Giorgia Meloni, che si conferma una grande statista, utilissima per tenere unita l'Europa e l'Occidente. Restano in silenzio solo quelli di sinistra, forse perché non riescono ad accettare il grande successo dell'Italia grazie a Giorgia Meloni" così il deputato Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, a margine dell'incontro organizzato a Napoli dall'Ecr, intitolato "European Awareness Day, is the Mediterranean shaping Europe's future?". 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: conferenza - ricostruzione - ucraina - meloni

Ucraina, Tajani: 90 paesi a Roma alla conferenza sulla ricostruzione - La conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a Roma si preannuncia come un evento storico, con oltre 90 paesi, 80 capi di stato e ministro, e più di duemila aziende pronte a unirsi per una sfida cruciale.

#Tg2000 - #Ucraina, conferenza per la #ricostruzione. #Meloni: "Impegni per 10 miliardi" #11luglio #Tv2000 #UkraineRussiaWar #Kiev #GiorgiaMeloni #Governo @tg2000it Vai su X

IL CORSIVO DI FRANCO GENZALE La Conferenza a Roma sulla Ricostruzione dell’Ucraina voluta dal nostro ministero degli Esteri. Presente all’evento per gli onori di casa, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolta agli altri leader europei ha detto Vai su Facebook

Meloni apre Conferenza su Ricostruzione Ucraina: Grande partecipazione mostra futuro che vogliamo | .it; Al via a Roma la Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina; Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, impegni per 10 miliardi di euro.

Ucraina, prosegue a Roma la conferenza sulla ricostruzione: "Impegni da oltre 10 miliardi" - Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina: a Roma prende il via il secondo giorno di lavori con il bilancio della prima giornata. notizie.it scrive

Ucraina, la conferenza di Roma: 10 miliardi a Kiev per ripartire. Meloni: «Sarà come l’Italia del boom». Ecco gli accordi - Il quartiere nel quadrante Sud della Capitale scelto per la conferenza della ricostruzione dell’Ucraina ... Da ilmessaggero.it