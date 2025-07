Donnarumma ' Vogliamo contribuire a futuro ferroviario Ucraina'

Donnarumma e il Gruppo FS puntano a trasformare il futuro ferroviario dell’Ucraina, promuovendo collegamenti più efficaci tra Italia e Ucraina per potenziare mobilità, commercio e logistica internazionale. Questo impegno mira anche allo scambio di competenze tecniche e alla creazione di un’infrastruttura moderna e resiliente. Con il nuovo Memorandum di Cooperazione, si apre una strada promettente verso una collaborazione strategica che rivoluzionerà il settore ferroviario dei due paesi.

Sviluppo di collegamenti passeggeri e merci tra Italia e Ucraina per favorire la mobilità, il commercio e la logistica internazionale e trasferimento del know-how tecnico del settore del trasporto e consulenza per lo sviluppo di un'infrastruttura ferroviaria moderna e resiliente. Questi, si legge in una nota, i principali punti chiave del Memorandum di Cooperazione (MoC) firmato dall'amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs, Stefano Antonio Donnarumma, e dal Ceo di Uz, Oleksandr Pertsovskyi, che avrà l'obiettivo, non vincolante, di esplorare opportunità di collaborazione nell'arco dei prossimi due anni.