Donna muore dopo terribile schianto in auto | VIDEO

Un tragico incidente stradale ha spezzato una vita oggi pomeriggio a Marcianise, lasciando sconvolta la comunità. Due auto si sono scontrate violenta nei pressi della rotatoria tra via King e via Fuccia, causando conseguenze drammatiche. Tra i feriti, purtroppo, una donna in condizioni critiche e deceduta poco dopo l’impatto. La scena ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole di sicurezza sulla strada, affinché tragedie come questa non si ripetano.

Un grave incidente stradale si è verificato dopo le 18 di oggi (11 luglio) nei pressi della rotatoria tra via King e via Fuccia, nei pressi del distributore IP Hopera, che conduce verso la SP 335 a Marcianise. Due auto sono rimaste coinvolte nello schianto, tra cui una Fiat Panda su cui viaggiava. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: schianto - auto - donna - muore

Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave - Nel pomeriggio odierno, il Frusinate è stato teatro di un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto.

? TRAGICO INCIDENTE A PALERMO, MORTO UN UOMO | Schianto fra auto e moto, ferita la figlia 20enne LEGGI --> https://www.teleone.it/2025/07/07/drammatico-scontro-fra-auto-e-moto-a-palermo-muore-51enne-ferita-la-figlia-di-20-anni/ Vai su Facebook

Muore a 59 anni nell’incidente d’auto. Soccorsi inutili, il tragico schianto; Schianto contro un'auto a Monticelli, muore una motociclista; Incidente tra auto all'alba: morta una donna nello schianto, altri tre i feriti.

Muore a 59 anni nell’incidente d’auto. Soccorsi inutili, il tragico schianto - Nonostante l’intervento di Pegaso e dei vigili del fuoco, per la donna non c’è stato niente da fare. Da msn.com

Schianto tra due auto. Sulla Bronese muore una donna due i feriti gravi - Il marito, alla guida della vettura, la stava accompagnando al lavoro. Scrive msn.com