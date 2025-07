donkey kong bananza un video mostra le caratteristiche principali del gioco

Preparati a un viaggio emozionante con Donkey Kong Bananza! Nintendo ha svelato le caratteristiche principali del nuovo capitolo, che arriverà il 17 luglio esclusivamente su Nintendo Switch 2. In questa avventura, il celebre gorilla scenderà nelle profondità di un mondo sotterraneo ricco di passaggi segreti e sfide uniche, pronto a conquistare i fan di sempre. Resta sintonizzato: l’epicità sta per ripartire!

Nintendo ha pubblicato un nuovo video dedicato a Donkey Kong Bananza, svelando le caratteristiche principali del gioco in vista del lancio ormai imminente. Il titolo arriverà il 17 luglio e sarà esclusivo per Nintendo Switch 2, segnando così il ritorno in grande stile del celebre gorilla in un'avventura del tutto inedita. Questa volta, Donkey Kong si addentrerà nelle profondità di un mondo sotterraneo, un'ambientazione piena di passaggi segreti, trappole, creature bizzarre e nuove sfide ambientali. Nel video pubblicato da Nintendo Italia, si possono osservare le nuove meccaniche di gioco pensate per sfruttare le capacità della nuova console, con lo scimmione in grado di distruggere praticamente gran parte degli elementi a schermo grazie alla potenza di Switch 2.