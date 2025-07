Dombrovskis-Meloni | aumento spesa difesa

L'incontro tra il commissario UE all'Economia, Valdis Dombrovskis, e la prima ministra Giorgia Meloni ha segnato un passo importante verso una maggiore collaborazione internazionale. Temi chiave come gli sviluppi economici, la competitività e l'aumento della spesa per la difesa sono stati al centro del dialogo. Un segnale forte di solidarietà e impegno condiviso per sostenere l'Ucraina e rafforzare le alleanze europee. La strada verso un’Europa più forte continua con determinazione e unità .

16.00 "Ottimo incontro con la prima ministra Giorgia Meloni dopo la Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina 2025. Abbiamo discusso degli sviluppi economici, dell'importanza di aumentare la competitività e dell'aumento della spesa per la difesa. Grato all'Italia, e personalmente al Primo Ministro Meloni, per il suo fermo sostegno all'Ucraina". Lo dichiara su X il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

