Dombrovskis ' con Meloni parlato di aumento spesa difesa'

Valdis Dombrovskis, commissario Ue all’Economia, ha sottolineato l'importanza di rafforzare la sicurezza europea attraverso l'aumento della spesa per la difesa, in un incontro con la premier Giorgia Meloni. Dopo la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina 2025, ha espresso gratitudine per il sostegno italiano e ha evidenziato la volontà di promuovere una maggiore competitività economica. Un passo cruciale verso un’Europa più forte e coesa, che rafforza il nostro impegno comune.

"Ottimo incontro con la prima ministra Giorgia Meloni dopo la Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina 2025. Abbiamo discusso degli sviluppi economici, dell'importanza di aumentare la competitività e dell'aumento della spesa per la difesa. Grato all'Italia, e personalmente al Primo Ministro Meloni, per il suo fermo sostegno all'Ucraina ". Lo dichiara su X il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dombrovskis, 'con Meloni parlato di aumento spesa difesa'

