Il calciomercato della Juventus si infiamma: il Corriere dello Sport svela che Dodo della Fiorentina è nel mirino dei bianconeri, decisi a inserirsi nella lotta per un esterno di qualità. Mentre la Fiorentina alza l’asticella, la Vecchia Signora non si ferma e prepara un assalto deciso. La trattativa si fa sempre più calda: scopriamo tutte le novità e le strategie delle parti coinvolte in questa sfida di mercato.

Dodo Juve (Corriere dello Sport), Comolli ci pensa sul serio: la Fiorentina spara altissimo ma i bianconeri sono determinati a provarci. Tutte le novità. Il calciomercato Juve è sempre più attenta al mercato degli esterni e ha messo gli occhi su Dodô della Fiorentina come possibile rinforzo per la fascia destra. Il giocatore brasiliano, che ha mostrato ottime qualità sia in fase difensiva che offensiva, è una delle opzioni più serie per i bianconeri, che vogliono rinforzare il proprio reparto arretrato. Tuttavia, il costo di Dodô non è trascurabile: il prezzo fissato dalla Fiorentina si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che la Juventus valuta attentamente, ma che rappresenta un ostacolo non da poco considerando le attuali esigenze finanziarie del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dodo Juve (Corriere), Comolli ci pensa sul serio: la Fiorentina spara altissimo ma i bianconeri sono determinati a provarci. Novità

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

ATTACCO DURISSIMO ALLA #JUVENTUS E A #COMOLLI Intervenuto ai microfoni di 'Radio Radio', Mario Mattioli, giornalista, ha parlato così dei bianconeri in relazione alla vicenda #Vlahovic e al suo possibile passaggio al #Milan

Juventus, doppio colpo da sogno: Comolli scatenato!; Juve-Al Ain al Mondiale per club, Kolo Muani e Conceiçao trascinano i bianconeri: 5 a 0; Juventus, Perin può partire: Comolli pensa al baby talento Restes del suo Tolosa.

Corsport - La Juve rilancia per Kolo - Lucca all'asta": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Secondo tuttojuve.com