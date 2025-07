Docenti tutor e orientatori | chi sono che funzioni svolgono e quali sono i loro compensi

Scopri chi sono i docenti tutor e gli orientatori, figure fondamentali nelle scuole secondarie, e quali ruoli svolgono per supportare gli studenti nel percorso educativo. La loro retribuzione, stabilita dal Ministero e negoziata a livello di istituto, varia a seconda delle funzioni assegnate e non del monte ore. Approfondisci le selezioni, i compiti e le opportunitĂ di questa professione strategica per il sistema scolastico italiano.

Quali sono i compensi del docente tutor e orientatore? La retribuzione è legata alla funzione svolta da queste diverse figure e non al monte ore, con un range economico stabilito dal Ministero e definito in contrattazione d’istituto. Selezione e compiti del docente tutor per l’orientamento I docenti tutor per l’orientamento, figure stabili nelle scuole secondarie . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: sono - tutor - docenti - orientatori

A Monza arrivano gli "street tutor": chi sono e che cosa possono fare (per davvero) - A Monza arrivano gli Street Tutor, un’innovativa squadra di otto professionisti, tra cui due donne, pronti a rafforzare il lavoro della polizia locale.

#PCTO ? Jurgen Blloshmi 4a_SIA (Sistemi, Informativi Aziendali) sta svolgendo il suo stage presso LINEAUFFICIO di Todi. Un’opportunità unica di orientamento professionale e sviluppo di competenze trasversali Grazie al tutor aziendale per aver a Vai su Facebook

Docenti tutor per l’orientamento 2024/25: quando e quanto devono essere retribuiti? Conta il numero di ore svolte?; Ore extra, ecco il piano per il docente tutor; Tutor e orientatori: firmato il decreto per le risorse economiche.

Tutor e docente orientatore a scuola: chi sono e cosa fanno - TiConsiglio - Il tutor e il docente orientatore sono due nuove figure professionali destinate a rivoluzionare il mondo della scuola, in armonia con le Linee Guida per l’Orientamento scolastico 2023 di cui vi ... Come scrive ticonsiglio.com

Docenti tutor per l’orientamento 2024/25: quando e quanto devono essere retribuiti? Conta il numero di ore svolte? - Le iniziative di orientamento stanno avendo una funzione sempre crescente nel mondo della scuola. Si legge su orizzontescuola.it