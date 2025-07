Djokovic | Sinner-Alcaraz? Ecco chi è il favorito

L’atmosfera si scalda a Wimbledon: Novak Djokovic sorprende tutti, dichiarando che il favorito per la finale è Carlos Alcaraz. Una provocazione che accende la rivalità tra i due campioni e aggiunge un tocco di suspense all'evento più atteso del torneo. Chi avrà la meglio in questa sfida epica? Scopriamo insieme chi si meriterà il titolo e il trono sull’erba londinese.

Novak Djokovic lancia la provocazione: "In finale il favorito è Carlos Alcaraz". Così il serbo ha espresso in conferenza stampa il suo parere sull' ultimo atto di Wimbledon in programma per domenica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic: "Sinner-Alcaraz? Ecco chi è il favorito"

Jannik Sinner può frenare la corsa di Carlos Alcaraz alla Tripla Corona: i precedenti di Nadal e Djokovic - Jannik Sinner è pronto a sfidare Carlos Alcaraz nella corsa verso la tripla corona. Solo due leggende, Don Budge e Rod Laver, sono riuscite a conquistare i quattro tornei dello Slam nello stesso anno.

Jannik Sinner o Novak Djokovic: le quote dei bookmakers sulla semifinale di Wimbledon. Le quote di cinque agenzie di scommesse: Carlos Alcaraz nettamente favorito su Taylor Fritz https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Wimbledon/100865/jannik-sinner-

JOHN MCENROE: "Novak Djokovic è favorito nella sfida contro Jannik Sinner a Wimbledon" L'ex fuoriclasse del tennis e ora commentatore tecnico, alla vigilia della semifinale a Wimbledon, ha detto la sua su Novak Djokovic e le sue possibilità di vittoria alla

Djokovic: Alcaraz favorito in finale, ma di poco. Io infortunato? Non è sfortuna, è l'usura; Alcaraz dice cosa farà durante Sinner-Djokovic in vista della finale a Wimbledon: Sarò onesto; Wimbledon, ecco chi vincerà il torneo più importante del mondo. I bookmaker non hanno dubbi. O forse sì? Tutte le quote.

Novak Djokovic svela: "Ecco il favorito tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in finale" - A 35 giorni dall'epica finale del Roland Garros, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritroveranno l'uno contro l'altro nell'ultimo atto di uno Slam. Lo riporta tennisworlditalia.com

Sinner domina Djokovic in 3 set: è finale contro Alcaraz. “Era il mio sogno da bambino” - Il numero 1 del mondo gioca un match impressionante contro il serbo, che a Londra aveva vinto 7 volte. Riporta repubblica.it