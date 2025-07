Djokovic | Sinner a rete mi ha chiesto scusa ma non doveva farlo E svela cosa gli ha risposto

Dopo la dura sfida a Wimbledon, Novak Djokovic rivela i retroscena del confronto con Sinner a rete: una richiesta di scuse che non avrebbe dovuto esser fatta e la sorprendente risposta del giovane italiano. Un momento di sincerità tra campioni, che svela emozioni e rispetto reciproco. Scopriamo insieme cosa si sono detti i protagonisti di questa intensa sfida, un episodio che va oltre il semplice sport.

Novak Djokovic in conferenza dopo la sconfitta con Sinner a Wimbledon ha parlato di cosa si sono detti i due a rete, in particolare sull'infortunio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

