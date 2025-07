Djokovic si sbilancia | Alcaraz favorito con Sinner Jannik si è scusato ma non doveva

Djokovic si è dovuto arrendere a un Jannik Sinner in grande forma nelle semifinali di Wimbledon, lasciando spazio a nuove previsioni e favoriti. Con il suo recente stop, il panorama tennistico si schiarisce, e il commento di Alcaraz lo vede come potenziale favorito, scaldando gli animi degli appassionati. La rinuncia di Nole apre scenari interessanti: chissà come evolveranno le sfide future?

Novak Djokovic si è dovuto arrendere nelle semifinali di Wimbledon a Jannik Sinner. Il campione serbo è stato sconfitto dal n.1 del mondo col punteggio di 6-3 6-3 6-4, pagando dazio rispetto alla maggior freschezza atletica del suo più giovane avversario, visto il problema fisico alla coscia sinistra con cui Nole ha dovuto fare i conti anche nel match precedente contro Flavio Cobolli. Visibilmente abbattuto, il serbo si è presentato in conferenza stampa: “ Onestamente, non avevo un gran feeling in campo. Non voglio entrare nei dettagli del mio infortunio e iniziare a lamentarmi di non essere riuscito a giocare al meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Djokovic si sbilancia: “Alcaraz favorito con Sinner. Jannik si è scusato, ma non doveva”

