Djokovic senza scampo | Sinner vince in 3 set e meno di due ore Ora la finale con Alcaraz

Un torneo mozzafiato all’All England Club si conclude con una sorprendente vittoria di Sinner, che supera Djokovic in tre set in meno di due ore, preparando il palcoscenico per la grande finale contro Alcaraz. Intanto, Jannik dimostra di essere una vera rivelazione, conquistando per la prima volta l’ultimo atto di un Major e rafforzando il suo incredibile percorso tra le superfici. La sfida promette emozioni indimenticabili: il tennis è tornato a emozionare!

Jannik supera il serbo 6-3 6-3 6-4 e raggiunge per la prima volta l'ultimo atto all'All England Club. A livello Slam, ha conquistato una finale su tutte le superfici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic senza scampo: Sinner vince in 3 set e meno di due ore. Ora la finale con Alcaraz

