Djokovic punta Sinner serbo di nuovo in campo | guarda l' allenamento

Novak Djokovic torna protagonista sui campi di Aorangi Park, pronto a sfidare ancora una volta il talento emergente Jannik Sinner. Dopo aver saltato l'allenamento di ieri, il campione serbo si presenta sorridente e senza alcun segno di problema fisico, dimostrando tutta la sua determinazione. Con due sparring partner al suo fianco, tra cui il fedele Caleb Simms, Djokovic si prepara a un confronto che promette emozioni intense e sorprese.

Dopo aver saltato l'allenamento di ieri, Novak Djokovic torna in campo. Il serbo si è allenato ad Aorangi Park, sorridente e apparentemente con nessun problema fisico. Nessuna fascia, nessuna protezione. Dopo il riscaldamento è sceso in campo con lui da una parte e dall'altra due sparring partner, di cui uno era il solito Caleb Simms, quello che aveva già palleggiato poco prima con Sinner. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic punta Sinner, serbo di nuovo in campo: guarda l'allenamento

Un gesto tenero e "casalingo", ripetuto dal campione serbo con la piccola Tara, fa letteralmente impazzire il Campo centrale

