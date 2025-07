Djokovic è più erbivoro di Sinner resisterà solo chi riuscirà a non andare in apnea prolungata Panatta

Oggi il mondo del tennis si accende a Wimbledon, dove Jannik Sinner sfida Novak Djokovic per un posto in finale. Con un vantaggio di 5-4 negli scontri diretti, il giovane talento italiano punta a dominare la partita e scrivere un nuovo capitolo nella storia dello sport. Riuscirà Sinner a resistere alla pressione e superare il campione serbo? La risposta si avrà solo sul campo, ma una cosa è certa: questa sfida promette emozioni indimenticabili.

Jannik Sinner oggi sfiderà Novak Djokovic per un posto in finale a Wimbledon. Sinner ha più vittorie recenti contro Djokovic, imporre la propria gestione di gara sarà la chiave. Il commento dell’ex tennista Adriano Panatta sul Corriere della Sera: La sfida di oggi non può prescindere dagli ultimi match che i due hanno giocato. Siamo al decimo confronto (o scontro, fate voi) e Jannik è in vantaggio 5-4. Le prime tre partite le ha vinte Djokovic, nelle successive sei Sinner si è imposto 5-1. Come dire che il numero 1 di oggi sa ormai bene come si batte il numero 1 di ieri, ed essendo abbastanza simili sotto il profilo tecnico non deve meravigliare se i loro match si decidono secondo una chiave tattica che entrambi condividono: la vittoria avviene per consunzione da apnea prolungata, che poi è un modo più carino di tradurre una frase del gergo tennistico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it