Djokovic e la sconfitta con Sinner a Wimbledon | Colpa dell’età lui troppo forte

Un’altra sfida epica tra titani sul prato di Wimbledon, e ancora una volta Novak Djokovic si deve inchinare. La vittoria di Jannik Sinner in semifinale ha mandato l’azzurro in finale, lasciando il pubblico senza fiato. È stata una battaglia intensa, ma la forza e il talento di Sinner hanno prevalso, dimostrando che il giovane talento italiano sta scrivendo il suo nome nella storia del tennis mondiale. Ora, tutti aspettano il duello con Carlos Alcaraz: un’ultima sfida da non perdere.

(Adnkronos) – Novak Djokovic ha perso, ancora, contro Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon 2025. Oggi, venerdì 11 luglio, il tennista serbo è stato battuto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 consegnando così all'azzurro il pass per l'ultimo atto dello Slam londinese, dove affronterà Carlos Alcaraz nella rivincita della finale-maratona andata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

