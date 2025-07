Djokovic | Affrontare Sinner o Alcaraz è diventato impossibile Ma non smetto

Novak Djokovic, leggendario campione del tennis, ha dichiarato con determinazione in conferenza stampa che non si arrende: “Non voglio chiudere la mia carriera a Wimbledon. Farò di tutto per conquistare nuove possibilità agli Slam.” Nonostante le sfide e gli avversari come Sinner o Alcaraz, il suo spirito combattivo rimane inarrestabile, alimentando la speranza di un’ultima grande avventura nel panorama tennistico internazionale. La sua volontà di continuare a lottare è un esempio di passione senza confini.

In conferenza stampa l'ex numero uno avvisa: "Non ho intenzione di chiudere la mia carriera a Wimbledon. Farò di tutto per giocarmi delle chance negli Slam". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic: "Affrontare Sinner o Alcaraz è diventato impossibile. Ma non smetto"

In questa notizia si parla di: djokovic - affrontare - sinner - alcaraz

Jannik Sinner si racconta: “La prima volta contro Alcaraz avevo già capito…Una lezione affrontare sull’erba Djokovic” - Jannik Sinner si apre come raramente fa, svelando emozioni, sfide e le prime grandi lezioni sul campo.

Jannik Sinner si racconta: “La prima volta contro Alcaraz avevo già capito…Una lezione affrontare sull’erba Djokovic” - Vai su X

Jannik dopo aver battuto Shelton in 3 set sfiderà per la decima volta Novak, reduce dal successo su Cobolli. ” Oggi Sinner torna sul campo centrale di Wimbledon per affrontare Djokovic nella seconda semifinale del torneo. Il match è previsto nel pomeriggio, v Vai su Facebook

Djokovic: Affrontare Sinner o Alcaraz è diventato impossibile. Ma non smetto; Jannik Sinner si racconta: “La prima volta contro Alcaraz avevo già capito…Una lezione affrontare sull’erba Djokovic”; Roland Garros maschile: Sinner con Djokovic e Zverev, Musetti in basso con Alcaraz.

Sinner-Djokovic, la semifinale di Wimbledon in diretta: Jannik a caccia della finale contro Alcaraz o Fritz - Sinner sfida Djokovic nella semifinale del torneo di Wimbledon, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... Da fanpage.it

Djokovic post sconfitta con Sinner a Wimbledon: "Alcaraz favorito su Sinner in finale, ma di pochissimo. Infortuni? Non è sfortuna, è l'usura..." - Novak Djokovic ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con Jannik Sinner. eurosport.it scrive