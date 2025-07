Diverbio degenera in un circolo sportivo di Prato caos e feriti | struttura chiusa per una settimana

Una serata che avrebbe dovuto unire, si è trasformata in caos e feriti tra minori, portando alla chiusura temporanea di un circolo sportivo a Prato. La misura, adottata per garantire la sicurezza pubblica, durerà sette giorni. È fondamentale riflettere sull’importanza di promuovere un ambiente sano e controllato, affinché gesti impulsivi non compromettano il benessere di tutti.

