Distretto Aerospaziale della Campania; l’Assemblea dei Soci approva il bilancio 2024

L’assemblea dei soci del Distretto Aerospaziale della Campania ha approvato con entusiasmo il bilancio 2024, confermando una visione condivisa di innovazione e crescita. Con oltre 50 aziende coinvolte, i progetti in corso rappresentano un polo di eccellenza nel settore aerospaziale. Tra questi, spicca il rivoluzionario progetto HYPERION #2, che mira a sviluppare un spaceplane ipersonico suborbitale in grado di supportare payload in orbita, aprendo nuove frontiere alla ricerca spaziale.

L’assemblea dei soci del DAC ha approvato all’unanimità il bilancio di gestione del 2024. I soci hanno condiviso visione, strategia e progettualità. Attualmente sui progetti in corso sono coinvolte 50 aziende socie del Distretto Aerospaziale. Tra i progetti in corso, in fase di valutazione e di potenziamento tra i più promettenti ci sono il progetto preliminare HYPERION #2 – Suborbital HYPERsonic spaceplane capable to support payload In Orbit iNsertion (2025-2028), spazioplano con capacità di aviolancio da 50-60 km di altezza per mettere in orbita LEO a 350 kg satellitipayload di 100 kg; il progetto DIVA – DIsruptive Vertical high-density thrust Autoplane (2022-2023) Nuova generazione di velivoli (AUTOPLANI) a decollo e atterraggio verticale che integra in una classica configurazione automobilistica un sistema di propulsione elettricaibrida ad elevata spinta ma di piccole dimensioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it