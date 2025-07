Disposta l' evacuazione di due appartamenti dopo l' incendio in uno dei palazzi gemelli di Montesilvano FOTO

Un incendio devastante ha colpito uno dei palazzi gemelli di Montesilvano, costringendo all’evacuazione due appartamenti e causando danni seri. L’intervento tempestivo di tre squadre di vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, ma l’incendio, scoppiato al decimo piano, ha lasciato segni profondi nel quartiere. La comunità si stringe intorno alle famiglie coinvolte, mentre le autorità valutano le cause e le misure di sicurezza necessarie per prevenire futuri incidenti.

Ha avuto conseguenze serie l'incendio divampato intorno a mezzogiorno di venerdì 11 luglio in uno dei palazzi gemelli di via Lago di Bomba a Montesilvano. Sul posto sono intervenute 3 squadre di vigili del fuoco del Comando di Pescara. Il rogo è divampato in un appartamento al decimo piano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: incendio - palazzi - gemelli - montesilvano

Incendio nel cantiere dei palazzi residenziali in Bolognina - Un incendio si è sviluppato domenica mattina nel cantiere dei nuovi palazzi residenziali di "Trilogia del Navile" in Bolognina.

L'INDAGINE Violenza sessuale aggravata e pornografia minorile, arrestati 3 giovani (due minorenni) di Montesilvano I dettagli della vicenda: https://cityne.ws/vSJqP Vai su Facebook

Incendio in uno dei due palazzi gemelli di via Lago di Bomba a Montesilvano, fiamme in uno degli ultimi piani [FOTO-VIDEO]; Incendio in uno dei due palazzi gemelli di via Lago di Bomba a Montesilvano, fiamme in uno degli ultimi piani [FOTO - VIDEO]; Disposta l'evacuazione di due appartamenti dopo l'incendio in uno dei palazzi gemelli di Montesilvano [FOTO].

Montesilvano, incendio in un palazzo, si lanciano dalle finestre per ... - Si sono svegliati di soprassalto, il loro appartamento al sesto piano era invaso dal fuoco, istintivamente sono andati verso una finestra. Lo riporta ilmessaggero.it

Montesilvano, incendio in casa. Giù dal sesto piano: morto - Un uomo è morto questa mattina dopo essere precipitato dal sesto piano di un palazzo in via Isonzo a Montesilvano, in provincia di Pescara, dove un incendio ... quotidiano.net scrive