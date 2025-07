Disposta l' evacuazione di due appartamenti dopo l' incendio in uno dei palazzi gemelli di Montesilvano FOTO-VIDEO

Un incendio devastante ha colpito uno dei palazzi gemelli di Montesilvano, provocando l’evacuazione di due appartamenti e creando grande paura tra i residenti. L’intervento tempestivo delle squadre di vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, ma i danni sono stati significativi. La scena, immortalata in foto e video, testimonia la lotta contro le fiamme e la vulnerabilità degli edifici residenziali: scopriamo insieme cosa è successo e quali misure sono state adottate.

Ha avuto conseguenze serie l'incendio divampato intorno a mezzogiorno di venerdì 11 luglio in uno dei palazzi gemelli di via Lago di Bomba a Montesilvano. Sul posto sono intervenute 3 squadre di vigili del fuoco del Comando di Pescara. Il rogo è divampato in un appartamento al decimo piano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

