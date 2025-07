Disegnò la sua borsa su un sacchetto per il vomito Oggi vale 10 milioni di dollari | all’asta la prima Birkin

Un’asta storica ha visto la vendita di un pezzo unico: il prototipo originale della Birkin del 1984-85, battuto per oltre 10 milioni di dollari. Un risultato che consacra questa icona del lusso come la borsa più costosa mai venduta all’asta, superando ogni aspettativa. Ma cosa rende questa creazione così speciale? Scopriamo insieme i dettagli di questa memorabile vendita e il fascino senza tempo di Hermès.

È un’asta memorabile quella che si è svolta ieri nella sede parigina di Sotheby’s. A essere battuto è stato l’originale prototipo della Birkin, la celebre handbag nata dalla collaborazione tra Hermès e Jane Birkin. La cifra? 8,6 milioni di euro, circa 10,1 milioni di dollari. In poche parole, un nuovo record per la borsa più cara mai battuta all’incanto. Il modello, realizzato nel 1984–85, è il primo esemplare creato dopo l’incontro casuale tra l’attrice e l’allora CEO di Hermès, Jean?Louis Dumas, su un volo Parigi?Londra. In quell’occasione Jane, lamentando la mancanza di un accessorio capiente e femminile, propone un disegno su un sacchetto per il mal d’aria. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Disegnò la “sua” borsa su un sacchetto per il vomito. Oggi vale 10 milioni di dollari: all’asta la prima Birkin

